Youcef BOUNDAOUI

Ingénieur en génie mécanique membre de l'OIQ,présentant plus de 15 ans d'expérience dotée d'une expertise très diversifiée en matière d'ingénierie dans différents domaines M.E.P , possèdent d'excellentes capacités à mener plusieurs tâches de front et faisant preuve d'une grande résistance au stress.

Vaste expérience professionnelle dans les domaines de la santé (hôpitaux), notamment au sein d'environnements de fabrication et de haute technologie.Pendant mes différentes expériences de travail, j’ai effectué de la conception, rédaction de devis technique, de la coordination et de la surveillance de travaux d'hvac (CVAC),chauffage ,plomberie et gicleur (protection contre incendie) dans les secteurs industrielles, institutionnel, commerciale et résidentielles.Autonome, j’aime prendre mes responsabilités dans le cadre des limites de mon mandat et aime respecter les échéanciers.



https://ca.linkedin.com/pub/boundaoui-youcef/29/bb7/828



Mes compétences :

Qualité

Management

Maintenance