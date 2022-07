Ingénieur d'Etat en génie mécanique, option : Qualité, Maintenance et sécurité Industrielle à l'Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique. Ayant Bachelor des Science et Technology à l'Université de Technologie de Compiègne.

A travers mes différentes formations et mon expérience professionnelle, j'ai doté d'un savoir-faire et d'une bonne capacité d'adaptation et d'engagement pour réaliser les objectifs qui me sont confiés.

En recherche d'un emploi, en poste d'ingénieur process, qualité, production ou maintenance.

Rigoureux, sérieux, relationnel, avec un esprit d'analyse et de synthèse

Je suis ouvert à toute opportunité, veuillez me contacter au :

Tél : 0677656829

Email : youssef.akaddar@gmail.com



Mes compétences :

Démarche de résolution des problèmes

Gestion de projet

Management de la qualité

Gestion de production

Économie global et maîtrise de la qualité

Sureté de fonctionnement

Management de la maintenance

Sécurité industrielle

Conception mécanique

Hydraulique industrielle

Plasturgie

Métallurgie

Bureautique

Audit

la maintenance

Visual Basic 6

RDM

Microsoft Project

Microsoft Office

Material Requirements Planning

Lean Manufacturing

Kanban

Kaizen

Java

ISO 900X Standard

HTML

CATIA

C++

Abdominoperineal Resection

Gestion des process

Maintenance

Automobile