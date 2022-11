Yulia BLAVIER

Consultante SAP

Bourg-la-Reine

38 ans

Tel : +33.6.71.10.05.84

yulia.blavier@gmail.com



Forte de 10 ans d’expérience dans le Conseil dont 8 axées sur la solution SAP avec une spécialisation dans le métier du contrôle de gestion et de gestion d’immobilier, j’ai participé à toutes les phases d’implémentation de cet ERP.

Je peux intervenir en tant qu’expert sur le domaine ou piloter différents chantiers depuis le recueil des besoins métiers et l’analyse fonctionnelle jusqu’aux problématiques de restitution et qualification, tout en assurant l’accompagnement au changement et la formation des différents acteurs clés.

J’aime les défis et je sais sait gérer des projets aussi bien métier que techniques et animer des équipes de plus de 20 personnes.



Mes compétences :

SAS

Microsoft Office

SAP

Reporting

Requirements Analysis

Budgets & Budgeting

Consolidations

SAP RE

SAP FI

SAP CO

SAP ERP HCM

SAP HR OM

SAP CRM

SAP HR

Microsoft Project

SAP ERP