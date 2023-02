Yvan HUITRIC

Responsable commercial au sein de FITEC depuis 2006, je suis chargé du développement commercial de nos cours individuels et de nos Formations Tutorées A Distance (FTAD) en Langues, Bureautique, Vente, Comptabilité,..., au travers notamment de partenariats privilégiés avec plusieurs OPCA dans le cadre "d'Actions collectives" (AGEFOS PME, OPCALIA, OPCA DEFI, ...).



Notre offre de formations spécifique au nouveau Compte Personnel de Formation (CPF – ex DIF), mêlant cours particuliers, cours par téléphone et cours en ligne en Langues ou en Bureautique, rencontre par ailleurs un grand succès auprès des salariés.



En lien avec notre service ADV et Production pédagogique, je veille à la qualité des formations suivies par mes clients.



Je gère également la diffusion de notre offre multimédia (e-learning, logiciels) à destination du monde de l'Education (Organismes de formation continue, Ecoles, CFA, Lycées, etc).



Je vous propose d'étudier ensemble de potentiels partenariats, que vous travailliez dans une entreprise, dans un OPCA ou bien dans un centre de formation public ou privé.



A bientôt.

Yvan



Mes compétences :

Commercial

Formation

Financement de formation

Vente

Formation professionnelle

Formation continue

OPCA

E-learning

Microsoft Office

Internet