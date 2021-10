Yvan RIPOCHE

Bonjour,



J'ai grandi et étudié en France et essentiellement travaillé dans l'IT en Allemagne.

D'abord chez Hewlett-Packard dans le support de la messagerie mondiale du groupe, puis opérations et engineering.

Actuellement, employé Experis IT, en Allemagne, je développe des pipelines pour automatiser des processus métiers pour des clients tels que la facturations et les services de gestion des ressources intérimaires et des prestataires externes - SOW,

pour un groupe mondial de services en ressources humaines.



Pendant mon temps libre, j'aime construire et faire voler des hélicoptères radio-commandés, photographier et m'initier à la magie des cartes.



Mes spécialtés:

- mise en place, support et migration d'application middleware

- création de pipelines de données ETL et ELT en opensource

- developement en shell, python

- plateforme Linux

- outils opensource; Pandas, Apache Airfow

- ITIL foundation.

- environment multi-culturel

- Langues: français, anglais, allemand et espagnol