Menu

Yvan ROUXEL

BORDEAUX

En résumé

20 ANS D'EXPERIENCE AU SEIN DE STRUCTURES TRES DIVERSIFIEES

Mes compétences :
Gestion de trésorerie
Comptabilité générale
Aide à la décision
Paie
Déclarations sociales et fiscales
Gestion du personnel
Veille juridique

Entreprises

  • MAISION JOHANES BOUBEE - AIDE-COMPTABLE

    2018 - 2018 Rapprochement BC / Factures
    Enregistrement sur SAP

  • SALI AMBULANCES COSTA - COMPTABLE

    2017 - 2017 Tenue comptabilité : saisie, pointage, lettrage - enregistrement frais généraux - TVA- notes de frais
    Paies sur SILAE
    Rédactionnel administratif

  • PROSECO - COMPTABLE FOURNISSEURS

    MERIGNAC 2016 - 2016 RAPPROCHEMENT BC/BL/FACTURES - SAISIE, IMPUTATION CHANTIERS, MISE AU REGLEMENT, PREPARATION ECHEANCES, LETTRAGE, SUIVI ADMINISTRATIF DES COMMANDES SOUS-TRAITANTS

  • SAS WORLDCAST SYSTEMS - ASSISTANT COMPTABLE

    2016 - 2016 SUIVI FOURNISSEURS : CONTRÔLE, SAISIE, VERIF. SAISIE, PREPARATION DES CAMPAGNES DE REGLEMENTS.
    FISCAL : AIDE A L'ELABORATION DE LA DEB
    VERIFICATION DES NOTES DE FRAIS

  • LAMATHERM SAS - COMPTABLE-ASSISTANT ADMINISTRATIF

    2012 - 2015 TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE ET IMPUTATIONS ANALYTIQUES - PREPARATION DU BILAN ( REFERENT INTERNE POUR LE CABINET D'EXPERTISE & LE COMMISSAIRE AUX COMPTES)- GESTION DES ENCAISSEMENTS/DECAISSEMENTS. SUIVI DE LA TRESORERIE. COLLECTE, TRANSMISSION DES ELEMENTS VARIABLES ET CONTRÔLE DES BULLETINS DE PAIE. CONTRÔLE DE GESTION (CALCUL DU POINT MORT, SIG PREVISIONNEL, ANALYSE DES ECARTS). DECLARATIONS FISCALES (TVA, TVTS). GESTION DES DOSSIERS DU PERSONNEL (NOTES DE FRAIS, MUTUELLE, FORMATION, ABSENCES, CP)

  • SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST - COMPTABLE CLIENTS

    2011 - 2011 DEBLOCAGE DES COMMANDES DE CLIENTS A RISQUES SUITE AU VISA HIERARCHIQUE- RELANCES TELEPHONIQUES- RELANCES MENSUELLES PAPIER. PARTICIPATION AUX REUNIONS DE DEFINITION DES ACTIONS DE RECOUVREMENT PAR LES CHARGES D'AFFAIRES.

  • ELAQUITAINE SARL - COMPTABLE

    2006 - 2011 TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE JUSQU'A LA PREPARATION DU BILAN - TABLEAU DE BORD DE L'ACTIVITE - CALCUL DE COÛTS DE CHANTIERS- RESPONSABLE PAIES- CHARGES SOCIALES- CHARGES FISCALES

  • AQUITAINE BETON SARL - COMPTABLE-ASSISTANT ADMINISTRATIF

    2005 - 2006 TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE - FACTURATION CLIENTS- SUIVI DU RISQUE CLIENTS/DECLARATION SFAC- DECAISSEMENTS /ENCAISSEMENTS -SUIVI DE LA TRESORERIE- PREPARATION ET CONTRÔLE DES PAIES - TRAVAUX ADMINISTRATIFS ET DE SECRETARIAT DIVERS.

  • TECHNOMAG SARL - COMPTABLE

    2004 - 2005 TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE IMPUTATION ANALYTIQUE ALIMENTANT LES COÛTS DE CHANTIERS - CONTRÔLE DES ACHATS - RESPONSABLE PAIES DECLARATIONS SOCIALES EN SECTEUR BÂTIMENT. ENCAISSEMENTS/DECAISSEMENTS - GESTION D'UNE TRESORERIE "TENDUE". RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS, LES BANQUES, LE PERONNEL - GESTION D'UN CONTRÔLE SOCIAL ET FISCAL.

  • S.A. SONOREX - ASSISTANT COMPTABLE

    1995 - 2004 SUIVI D'UN PORTEFEUILLE DE 25 DOSSIERS TPE Régime BIC/ BNC/ IS
    - Collecte des pièces, Tenue, Révision,liasses fiscales, documents de synthèse.
    - Récupération auprès des clients des éléments variables de paie, paramétrage et contrôle des bulletins.
    - Prise en charges sociales et déclarations de fin d'année.
    - Etablissement de divers déclarations fiscales ( TVA, Taxe professionnelle, déclarations de revenus)

  • PHILIPPE VAUSSY EXPERT COMPTABLE - ASSISTANT COMPTABLE

    1994 - 1995 - Tenue et préparation des bilans
    - Edition des bulletins de paie, charges sociales et déclarations de fin d'année.

Formations