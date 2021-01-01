Yvan ROUXEL

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MAISION JOHANES BOUBEE
- AIDE-COMPTABLE
2018 - 2018
Rapprochement BC / Factures
Enregistrement sur SAP
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SALI AMBULANCES COSTA
- COMPTABLE
2017 - 2017
Tenue comptabilité : saisie, pointage, lettrage - enregistrement frais généraux - TVA- notes de frais
Paies sur SILAE
Rédactionnel administratif
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PROSECO
- COMPTABLE FOURNISSEURS
MERIGNAC
2016 - 2016
RAPPROCHEMENT BC/BL/FACTURES - SAISIE, IMPUTATION CHANTIERS, MISE AU REGLEMENT, PREPARATION ECHEANCES, LETTRAGE, SUIVI ADMINISTRATIF DES COMMANDES SOUS-TRAITANTS
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SAS WORLDCAST SYSTEMS
- ASSISTANT COMPTABLE
2016 - 2016
SUIVI FOURNISSEURS : CONTRÔLE, SAISIE, VERIF. SAISIE, PREPARATION DES CAMPAGNES DE REGLEMENTS.
FISCAL : AIDE A L'ELABORATION DE LA DEB
VERIFICATION DES NOTES DE FRAIS
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LAMATHERM SAS
- COMPTABLE-ASSISTANT ADMINISTRATIF
2012 - 2015
TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE ET IMPUTATIONS ANALYTIQUES - PREPARATION DU BILAN ( REFERENT INTERNE POUR LE CABINET D'EXPERTISE & LE COMMISSAIRE AUX COMPTES)- GESTION DES ENCAISSEMENTS/DECAISSEMENTS. SUIVI DE LA TRESORERIE. COLLECTE, TRANSMISSION DES ELEMENTS VARIABLES ET CONTRÔLE DES BULLETINS DE PAIE. CONTRÔLE DE GESTION (CALCUL DU POINT MORT, SIG PREVISIONNEL, ANALYSE DES ECARTS). DECLARATIONS FISCALES (TVA, TVTS). GESTION DES DOSSIERS DU PERSONNEL (NOTES DE FRAIS, MUTUELLE, FORMATION, ABSENCES, CP)
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SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST
- COMPTABLE CLIENTS
2011 - 2011
DEBLOCAGE DES COMMANDES DE CLIENTS A RISQUES SUITE AU VISA HIERARCHIQUE- RELANCES TELEPHONIQUES- RELANCES MENSUELLES PAPIER. PARTICIPATION AUX REUNIONS DE DEFINITION DES ACTIONS DE RECOUVREMENT PAR LES CHARGES D'AFFAIRES.
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ELAQUITAINE SARL
- COMPTABLE
2006 - 2011
TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE JUSQU'A LA PREPARATION DU BILAN - TABLEAU DE BORD DE L'ACTIVITE - CALCUL DE COÛTS DE CHANTIERS- RESPONSABLE PAIES- CHARGES SOCIALES- CHARGES FISCALES
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AQUITAINE BETON SARL
- COMPTABLE-ASSISTANT ADMINISTRATIF
2005 - 2006
TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE - FACTURATION CLIENTS- SUIVI DU RISQUE CLIENTS/DECLARATION SFAC- DECAISSEMENTS /ENCAISSEMENTS -SUIVI DE LA TRESORERIE- PREPARATION ET CONTRÔLE DES PAIES - TRAVAUX ADMINISTRATIFS ET DE SECRETARIAT DIVERS.
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TECHNOMAG SARL
- COMPTABLE
2004 - 2005
TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE IMPUTATION ANALYTIQUE ALIMENTANT LES COÛTS DE CHANTIERS - CONTRÔLE DES ACHATS - RESPONSABLE PAIES DECLARATIONS SOCIALES EN SECTEUR BÂTIMENT. ENCAISSEMENTS/DECAISSEMENTS - GESTION D'UNE TRESORERIE "TENDUE". RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS, LES BANQUES, LE PERONNEL - GESTION D'UN CONTRÔLE SOCIAL ET FISCAL.
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S.A. SONOREX
- ASSISTANT COMPTABLE
1995 - 2004
SUIVI D'UN PORTEFEUILLE DE 25 DOSSIERS TPE Régime BIC/ BNC/ IS
- Collecte des pièces, Tenue, Révision,liasses fiscales, documents de synthèse.
- Récupération auprès des clients des éléments variables de paie, paramétrage et contrôle des bulletins.
- Prise en charges sociales et déclarations de fin d'année.
- Etablissement de divers déclarations fiscales ( TVA, Taxe professionnelle, déclarations de revenus)
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PHILIPPE VAUSSY EXPERT COMPTABLE
- ASSISTANT COMPTABLE
1994 - 1995
- Tenue et préparation des bilans
- Edition des bulletins de paie, charges sociales et déclarations de fin d'année.