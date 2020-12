Yvanna GORIATCHEFF

Mon temps professionnel se décline sur un éventail RH&Psy toujours centré sur l'approche individuelle, que ce soit en recrutement, en évaluation / bilans ou en accompagnement.



Je travaille, depuis plus de 15 ans, pour de grands groupes privés et publics, du non-profit, des ETI, des cabinets mais également pour des particuliers.



Psychologue de formation, je suis accréditée sur des outils psychométriques qui permettent d'obtenir des éclairages contributifs sur les leviers de motivation et les préférences comportementales des personnes évaluées : les hypothèses alors formulées lors des restitutions permettent des échanges souvent constructifs et sont des prétextes à la discussion dans un contexte de bienveillance mais aussi d'efficacité.

Certifications : Sosie, MBTI, 360, PerfEcho, PerfManager, PerfCo, Evolution, TwoB-R.



Agile, curieuse et disponible, j'aime me situer dans une double logique d'apprentissage et de transmission dans un univers où la seule constante est le changement permanent.

Mon rôle, auprès des individus et des groupes qui me font confiance n'est pas simplement d'être un fournisseur de prestations mais d'apporter de la valeur ajoutée en partageant une vision court, moyen, long terme du coeur de leurs problématiques et de tenir une posture de Conseil, en prenant position et en m'impliquant, dans une logique de Service.



Ma sensibilité personnelle m'amène à m'intéresser plus particulièrement à la digitalisation et à l’intelligence artificielle ainsi qu’à la citoyenneté responsable et la Silver Economy : développement durable et diversité, consommation et production maîtrisées, économie circulaire.



La qualité de vie au travail est aussi l'un de mes centres d'intérêt : burn-out, bore-out, brown-out sont autant de sujets psychologiques et sociologiques qui reflètent une quête de sens personnel dans notre vie professionnelle et nécessitent des réponses spécifiques pour le mieux-être des salariés et des organisations.



Contact : ygoriatcheff@orange.fr



Mes compétences :

Hauts potentiels

Gestion de carrières

Gestion des talents

Évaluation

Gestion des compétences

Ressources humaines

Psychologie

Recrutement IT

Conseil RH

Banque

Marchés publics

Recrutement