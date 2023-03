Yves BRUNET

Domaines d'activités:

Entreprises industrielles BtoB autour de produits ou solutions techniques



Expérience:

Plus de 30 ans d'expérience en développement commercial BtoB et marketing à l'international avec différents secteurs d'activité comme Réfrigération, Traitement de l'air et climatisation, Biens d'équipement, Automobile, Energie nucléaire, Petrochimie, Semi-conducteurs, laboratoires de recherche.



Compétences:

Tout d'abord de manager de centre de profit :

- Marketing stratégique, Finance, RH, Achats, Outsourcing



Mais aussi de marketing opérationnel et commerce international:

- Projets, Business plan, Marketing MIX, Analyse de marchés / concurrence, SWOT

- Commerce international grands comptes (OEM, Distributeurs, Agents), Business développement



Ou bien encore de management en structures complexes et internationales

- Management d'équipes multidisciplinaires et internationales(jusqu'à 50 personnes)

- Gestion de projets internationaux en organisation matricielles (data processing projects, product developments, knowledge management)

- Chargé d'affaire dans le bâtiment



Langues:

Maternelle: Français

Autres : Anglais, Allemand



