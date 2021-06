Yves CARTIER

Cadre supérieur détaché d’EDF, je dirige le CFA de l'AFIA depuis le 1er juillet 2012. L’AFIA (Association pour la formation des Informaticiens par l’Apprentissage) regroupe des grandes entreprises de renom (Air France, AXA, Caisse des Dépôts, EDF, LCL, IBM France, PSA) qui partagent le même objectif, celui de former des informaticiens de haut niveau par la voix d’excellence qu’est l’apprentissage. Le CFA AFIA créé en 1992 avec le Région d’Ile de France accueille près de 800 jeunes en route vers un diplôme allant du bac+2 au bac+5. Ces jeunes suivent majoritairement un parcours MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion) proposé en partenariat avec les Universités de Paris Dauphine, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris Descartes, Paris Sud 11, Paris Ouest Nanterre-La défense et Evry Val d’Essonne. Les autres formations proposées dans le domaine informatique : le DUT en partenariat avec les IUT d’Orsay, de Montreuil, et Paris Descartes, Cadre supérieur détaché d’EDF, je dirige le CFA AFIA depuis le 1er juillet 2012. L’AFIA (Association pour la formation des Informaticiens par l’Apprentissage) regroupe des grandes entreprises de renom (Air France, AXA, Caisse des Dépôts, EDF, LCL, IBM France, PSA) qui partagent le même objectif, celui de former des informaticiens de haut niveau par la voix d’excellence qu’est l’apprentissage.

Les autres formations proposées dans le domaine informatique :

le DUT en partenariat avec les IUT d’Orsay, de Montreuil, et Paris Descartes, la licence professionnelle "Systèmes Informatiques et Logiciels » option « Conception des Systèmes d’Information, Intégration et Décision » avec l’IUT de Montreuil également, les cursus d’ingénieur spécialisé proposés avec l’école d’ingénieur du Cnam et l’EFREI.

Dans le domaine de la finance, le CFA AFIA travaille en partenariat avec :

Paris Dauphine pour le Master ISF (Ingénierie Statistique et Financière) et l’ESCAA (Ecole de Management d’Angers) pour le Master Finance et Risk Management.

Ce sont par ailleurs plus de 300 entreprises qui chaque année accueillent nos jeunes en apprentissage pour compléter leur formation et leur assurer une première expérience professionnelle précieuse.



Mes compétences :

Finance

Informatique

Rugby