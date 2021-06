Yves DERICBOURG

Supervise et fédère les différents établissements et services de l'ASOMPAEI : (Association du Sud Ouest Marnais de Parents et Amis d'Enfants Inadaptées) depuis 2015.



mission :

Propose, anime et de met en œuvre la politique de l'association, (l'ensemble de ses actions et de ses activités).

À ce titre, responsable du projet de l'association.

Participe à l'élaboration de la politique associative.

Relations avec les acteurs extérieurs.

Gère et anime l'équipe du siège : gestion, finances et ressources humaines.

Anime, supervise et contrôle les équipes de direction des établissements et services.



Compétences :

Sait se positionner dans un jeu complexe d'acteurs multiples et de réseaux et faire avancer les politiques définies par l'association.

Sait comprendre le rôle d'un directeur dans une association relevant de l'économie sociale et solidaire : place de l'éthique, délégation de pouvoir, mandat, lien avec l'analyse des besoins des populations, avec les politiques publiques, etc..



Compétences managériales :

conduite d'une équipe, analyse stratégique, capacité à prendre des décisions.

Capacité à orienter, à contrôler et à valider le travail des équipes de direction opérationnelles.

Connaissances générales en droit social et en droit du travail, en gestion, en réglementation sectorielle.

Sait développer des partenariats, impulser une dynamique de travail en réseau autour d'un projet.

Sait négocier avec différents partenaires (élus, services techniques, financeurs...).

Maîtrise le redressement judiciaire avec succès.

Maîtrise la dynamique du changement, de l'amélioration continue et de la mise aux normes.

Acteur en projets novateurs.



Mes compétences :

Stratégie

Redressement d'entreprise