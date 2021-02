Yves Libioulle

Expert en gestion des opérations, je vous accompagne dans la transformation de votre entreprise.

Vous cherchez un partenaire fiable et digne de confiance, je suis votre co-pilote !



Durant ma carrière, j'ai accompagné plusieurs sociétés de service et développement de logiciels en France et en Belgique, dans différentes phases de croissance.

De directeur général France-Bénélux pour ADP, à manager de transition et directeur des opérations chez INOVAXO, entre autres, j'ai développé des compétences polyvalentes, flexibles et une adaptabilité à toutes épreuves.



Passionné par mon métier, j'ai à coeur d'optimiser les processus et de transmettre les bonnes pratiques aux équipes afin d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs.



Mon domaine de prédilection est celui de l'édition logiciel métiers (ERP, CRM, applications mobiles) et de la production IT/SI. j'interviens aussi pour toutes sociétés mettant en oeuvre un système d'information.



Un Manager de transition réactif et flexible au services de votre performance : La polyvalence à votre disposition



- Gestion des opérations

- Elaboration de stratégie

- Gestion de la performance

- Management des équipes



Ma volonté, développer un esprit d'excellence opérationnelle



- Optimiser l'ensemble de vos processus (service client, Delivery, sales, ...)

- Développer l'autonomie et/ou rendre autonome l'équipe managériale

- Innover dans vos produits et services

- Accompagner votre entreprise dans sa croissance en vente et en chiffre d'affaire



Mes atouts pour votre entreprise



- 25 années d'expérience pluridisciplinaire, multiculturelle et internationale

- Lean six sigma - Black Belt par l'école Centrale de Paris

- ITIL en IT service management

- « YMP'94 » de l'INSEAD



Mots-clés



Industry Knowledge



- #Operations Management

- #IT services management

- #Strategy

- #Project Management

- #Software development

- #Account Management

- #Solution selling

- #Sales operations/Mngt.

- #CRM / Sales Operations

- #P&L Management, KPI

- #ITIL

- #Lean Six Sigma black belt

- #Outsourcing Management

- #Agile #Kaban #Cycle V



Interpersonal skills



- #Leadership

- #Talent Management

- #Contract negotiation

- #Customer services

- #Executive management



Other skills



- #Change management

- #Process improvements

- #Product management

- #ERP software

- #Analytical Skills

- #Work Ethic



Languages



- #English as a second language