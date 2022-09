Yves MARTIGNAGO

Souhaitant donner une nouvelle impulsion à ma carrière, je me suis tourné vers le métier de Gestionnaire de Paie (formation à l'Afpa et chez ADP). Cette activité me permet de mettre à profit mon souci de la rigueur, de l'exactitude, sans jamais craindre la routine !



- Assurer l’embauche administrative des salariés et assurer le suivi des dossiers du personnel

- Préparer les éléments fixes et variables de paie

- Gérer le temps de travail et les absences (congés, maladie, heures supplémentaires…)

- Réaliser et contrôler les bulletins de salaire

- Faire la veille juridique et réglementaire de la paie

- Établir et contrôler les déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles (URSSAF, retraites complémentaires, DADS-N4DS….)

- Réaliser l’interface avec la comptabilité générale



Mes compétences :

Paie