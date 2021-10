Yves RAPATOUT

Senior Business Developer curieux de tout, et en particuliers attiré par l'écosystème Startup, je suis auto-entrepreneur dans le secteur des nouvelles technologies depuis juillet 2018.

Actuellement, j'effectue une mission de 6 mois chez TAstyCloud, startup Foodtech "early stage".

Grâce à sa solution de tablette tactile HD conçue, pensée et développée pour les restaurateurs, TastyCloud booste leur CA et apporte une nouvelle expérience à leurs clients.



Mes compétences :

Négociation Commerciale

Anglais professionnel

Développement Commercial

Gestion du stress

Gestion cycles de vente court, moyen et long

Social Selling

Networking

Gestion de projet

Business development