Fabienne COLLIBAULT - ADAM

Suite à des études de commerce international, et armée d'une forte sensibilité produits, je me suis dirigée vers un métier alliant créativité et rigueur : la distribution textile



Mon métier de chef de produits en textile me permet aujourd'hui de travailler :



- sur les produits, ce qui nécessite de la créativité, mais aussi un esprit d'analyse et un travail sur le mix marketing pour pouvoir offrir à notre clientèle un offre en adéquation à ses attentes



- sur la gestion : avec un travail sur les budgets et les critères d'efficacité relatifs aux marges, écoulement....



Je travaille aujourd'hui de façon autonome tout en ayant des relations de collaboration étroites avec les services style, marketing, techniques mais aussi contrôle de gestion



Mes compétences :

Achat

Marketing

Mode