Yves SAISSET

FORMATION :

2003 à 2004 - Ecole de Management de Lyon

Management de la technologie et de l’innovation



2000 à 2003 - École des Mines d’Alès

Sciences de l’ingénieur. Spécialisation en automatique productique.



1998 à 2000 - DUT de Mesures Physiques à Montpellier

Théorie et pratique appliquées aux différents domaines de la physique.



1996 à 1997 - Baccalauréat S option mathématique à Sète.

Mention Assez bien.



LANGUES :

- Anglais

First Certificate. Bon niveau écrit et parlé. Usage fréquent dans la lecture de livres et de comics d’auteurs anglo-saxons (Tolkien, Tim Burton, Frank Miller, Todd Mc Farlane...)



- Espagnol

Étudié en tant qu’option afin de garder un niveau satisfaisant.



Mes compétences :

Anglais

Bande Dessinée

Innovation

Innovation management

Management