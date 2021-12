Bonjour

J'ai un réel plaisir à exercer mon métier.

Mon rôle est de faire appliquer la politique commerciale, tout en assurant une qualité de service optimale.

Le service, le management, la relation client, l'information et la coordination entre les différents services font partie intégrantes de mes missions .

Mon gout de l'animation commerciale m'apporte la cohésion de mes collaborateurs que j'ai plaisir à accompagner dans leur montée en compétences.

Fédérer, former, responsabiliser et contribuer à l'amélioration continue des pratiques professionnelles tout en assurant la rentabilité et le développement de mon service.

Zahra Sahel- Legendre