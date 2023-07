Artiste aérien, Acrobate, et artiste de feu, avec un baguage impressionnant. Zakaria alias Zak ne cesse de surprendre, un lauréat de l’École Nationale de Cirque qui brille dans de nombreuses disciplines, y compris les tissus aériens, la jonglerie, les arts de feu, l’acrobatie et l’équilibrisme. Ses performances sont appréciés à la fois au Maroc et sur le plan international.