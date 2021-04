Zakaria HARDOUZI

Hardouzi Zakaria , Ingénieur en Informatique et spécialiste du domaine SAP, partage beaucoup de compétences au niveau managérial, technique et artistique.

Ayant acquis dans le cadre de mes expériences, une bonne maîtrise des langages de programmation ainsi que de solides compétences dans la gestion des systèmes d'informations.

Rigoureux, motivé et méthodique, j'ai pu développer ma passion pour les nouvelles technologies et les beaux-arts pour enrichir ma propre carrière.



-------------------



Hardouzi Zakaria, Computer Engineer and SAP specialist, sharing technical and artistic skills.

Having acquired in part of my experiences, a good knowledge of programming languages and strong skills in management information systems.

Rigorous, methodical and proactive, I have developed my passion for New Technologies and fine - arts to enrich my own career.