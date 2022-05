Zakir HAMOUCHE

Fort d'une expérience de près de 20 ans dans la vente et le marketing de Biotechnologies, ma carrière prend un tournant significatif en tant que Directeur Marketing et Ventes Life Sciences du seul producteur Français en Sciences de la vie. L'acquisition et l'intégration d'AbCys, me permet de disposer de l'offre de services et de réactifs la plus complète. Toujours dans l'esprit du Made In France, ma division produit et propose des innovations au plus près de ses clients. En parallèle, mon attrait et mon efficacité dans le Business development m'ont permis de signer les distributions d'ALPCO et TECO pour l ELISA, LI-COR pour l'imagerie, BIOMETRA et BIOCARE MEDICAL pour le multiplex en Anapath



Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Biotechnologies

Marketing

Entreprenariat

Management

Innovation

Business development

Direction des ventes

Vendeur et marketeur

Développement commercial international