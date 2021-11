Christophe HURET

Après avoir suivi une formation universitaire à l'Université Pierre et Marie Curie, j'ai effectué un Master 2 professionnel "Immunotechnologies et Biothérapies" (UPMC).



Etant très intéressé par les biotechnologies et plus particulièrement par la vaccination, j'ai effectué mon stage de fin d'études chez EPIXIS. Cette start up cherchait à développer un nouveau concept de vaccin génétique applicable à différents modèles (HCV, H5N1, HIV,...).



J'ai continué de travailler sur ce nouveau type vaccin génétique développé par le Pr David Klatzmann, (http://www.i3-immuno.fr/ ) en collaboration avec la société EPIXIS.



J'ai été recruté, par l'Université de Paris,en septembre 2011 au sein de l'UMR 7216 Epigenetique et Destin Cellulaire dirigée par le Dr Valérie Mezger ( http://parisepigenetics.com/ ) pour coordonner une plateforme de Vectorologie au sein du campus Paris Rive Gauche ( http://parisepigenetics.com/pdvp/ ). Je participe également à l'étude du mécanisme de l'inactivation du chromosome X dans des cellules ES humaines. Notre équipe sintéresse particulièrement au lncRNAs impliqués dans ce processus.



Je suis membre élu au Conseil d'Administration de l'UFR Sciences de la Vie de l'Université de Paris.



Mes compétences

- Biologie cellulaire : Culture primaire de lymphocytes, culture de lignées cellulaires, test ELISA, test ELISPOT, cytométrie en flux, marquage membranaire et intracytoplasmique, tri cellulaire sur billes magnétiques, test de CTL in vivo, transfection et infection de cellules primaires et secondaires.

- Virologie : Production et purification de rétrovirus et de lentivirus, responsabilité de laboratoires de type L2 et L3. Purification des particules rétrovirales par FPLC/HPLC ÄKTA.

- Biologie moléculaire : Q-PCR, Clonage, Amplification et purification dADN et ARN, transformation de bactéries, digestions enzymatiques, PCR, Western Blot, Southern Blot, construction plasmidique.

- Expérimentation animale : Manipulation et identification de souris. Immunisations par différents modes dinjection (Gene Gun, Dermo Jet, Intra Dermo + Electroporation, Intra musculaire, Tatouage). Prélèvements (sang, organes lymphoïdes). Injection de cellules tumorales et suivi clinique.

- Langue : Français et Anglais (lu, écrit, parlé).

- Informatique : Word, Excel, PowerPoint, Facs DIVA, Cell Quest, Flow Djo, DNA strider, Statview, PRism, GeVads.

- Management : Formation et encadrement de stagiaires. Veille technologique et scientifique. Gestion avec les fournisseurs de produits et prestataires de services. Responsable Plateau Vectorologie Paris Diderot.



Dernières publications:



[1] Mechanistic diversification of XIST regulatory network in mammals

Rosspopoff O., Huret C., Collier AJ., Casanova M., Rugg-Gunn PJ., Ouimette JF, Rougeulle C.

bioRxiv 2019 https://doi.org/10.1101/689430

[2] A primate-specific retroviral enhancer wires the XACT lncRNA into the core pluripotency network in humans

Casanova M., Moscatelli M., Chauviere L., Huret C., Samson J., Ali T.L, Rosspopoff O. and Rougeulle C. Nature Communication 2019



[3] The Ftx noncoding locus controls X chromosome inactivation independently of its RNA product.

Furlan G., Gutierrez Hernandez N., Huret C., Romito A., Morey C. and Rougeulle C. Molecular Cell. 2018



[4] Competing action of XIST and XACT noncoding RNAs in the control of X chromosome activity during human early development.

Vallot C., Patrat C., Collier AJ., Huret C., Casanova M., Liyakat Ali TM., Tosolini M., Frydman N., Heard E., Rugg-Gunn P.J.and Rougeulle C. Cell Stem Cell. 2017

Prix 2017 décerné par la revue « La Recherche » pour la mention Biologie



[5] Early Transcriptome Signatures from Immunized Mouse Dendritic Cells Predict Late Vaccine-Induced T-Cell Responses.

Dérian N, Bellier B, Pham HP, Tsitoura E, Kazazi D, Huret C, Mavromara P, Klatzmann D, Six A. PLoS Comput Biol. 2016

[6] XACT, a long non-coding transcript coating the active X chromosome in human pluripotent cells.

Vallot C., Huret C., Lesecque Y., Resch A., Oudrhiri N., Bennaceur-Griscelli A., Duret L. and Rougeulle C. Nature Genetics. 2013



[7] Efficacy of DNA vaccines forming E7 recombinant retroviral virus-like particles for the treatment of HPV-induced cancers.

Lescaille G.*, Pitoiset F.*, Macedo R., Baillou C., Huret C., Tartour E., Lemoine FM. **, Bellier B.**. Human Gene Therapy. 2013



[8] Recombinant retrovirus-derived virus-like particle-based vaccines induce hepatitis C virus-specific cellular and neutralizing immune responses in mice.

Huret C., Desjardins D., Miyalou M., Levacher B., Amadoudji Zin M., Bonduelle O., Combadière B., Dalba C., Klatzmann D., Bellier B. Vaccine. 2012



[9] DNA vaccines expressing retrovirus-like particles are efficient immunogens to induce neutralizing antibodies.

Huret C.*, Bellier B.*, Miyalou M., Desjardins D., Frenkiel MP., Despres P., Tangy F., Dalba C., Klatzmann D. Vaccine. 2009.



[10] Recombinant retrovirus-like particle forming DNA vaccines in prime-boost immunization and their use for hepatitis C virus vaccine development.

Desjardins D., Huret C., Dalba C., Kreppel F., Kochanek S., Cosset FL., Tangy F., Klatzmann D., Bellier B. J Gene Med. 2009.





