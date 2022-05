Zamora PATRICK

Je suis une personne de réflexion, curieuse de nature, conceptuelle, à la fois convaincue et ouverte au dialogue.



Je crois en la valeur de chacun permettant ainsi un enrichissement mutuel et facilitant d'autant la résolution de problématiques plus ou moins complexes.



J'aime me mettre en danger dans la mesure où cela stimule mon intellect et me permet ainsi de franchir des gaps(soif de connaissances et de réalisations)



J'ai eu la chance d'intégrer une entreprise me permettant d'exprimer mes capacités, mes compétences, à travers différents métiers, facilitant ainsi mon approche pluridisciplinaire, et me permettant d'oser créer la mienne.



Je suis en constante recherche de challenges me permettant de progesser intellectuellement et professionnellement, l'objectif étant d'être toujours plus efficace.



A ce titre, je viens de reprendre mes études pour suivre un cursus Master2 ESC à Kedge BS tout en gérant mon entreprise en parallèle. L'objectif est de préparer un nouveau projet professionnel, de relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Vente

Coordination

Gestion de projet

Formation

Informatique

Banque

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Customer Relationship Management