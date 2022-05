Zan BERTRAND

J'ai 40 ans je suis célibataire sans enfant et mobile

j'ai commencé à travailler en 1999 comme opératrice de saisie puis pendant plusieurs années en intérim comme standardiste dans diverses entreprises.

de 2006 a 2010 j'ai travaillé en cdi comme chargée de recrutement dans une ste nationale de nettoyage industriel.

J'ai ete licencié en juin 2010, je me suis passionnée pour ce métier et j'ai voulu valider mes 4 années d'expérience par un titre professionnel d'assistante RH.

J'ai suivi une formation de 8 mois qui a commencé en novembre 2011 et j'ai obtenu mon diplome en juin 2012.

J'ai ensuite travaillé en intérim comme secrétaire standardiste dans diverses structures.

Je suis actuellement en CDI comme teleconseillere pour une banque en ligne



Mes compétences :

Discrète

dynamique

Fiable

Impliquée

Sociable