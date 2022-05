Zanet MÉLANIE

Durant ces dernières années, j’ai obtenu de solides compétences dans le domaine de la gestion d’entreprise, en comptabilité, en matière de gestion sociale et en administratif.



J’ai réalisé différentes missions dans ces domaines, telle que la restructuration d’une comptabilité, du contrôle de gestion, des déclarations fiscales, la gestion des ressources humaines, suivi des bugets, relations avec la clientèle....

Toutes ces tâches me permettent aujourd’hui d’être très polyvalente.



La maîtrise des responsabilités qui m’ont été confiées ainsi que mon investissement personnel m’ont également permis de développer une facilité dans la résolution de problèmes et de gérer au mieux les situations d’urgences.



Mes compétences :

Motivée

Dynamique

Très bon relationnel

Rapide adaptabilité

Créative

Microsoft Office

Organisation

Rigueur