Zanolin GILLES

Des années d'expérience au sein du SI et de la R&D d'un grand groupe m'ont permis de développer des compétences complémentaires en matière de :

- Conception d'applications et de services pour le SI et pour les Clients,

- Conduite de projet avec management d'équipes pluridisciplinaires

- Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre incluant la dimension marketing

- Accessibilité des bâtiments et des contenus numériques, Espaces numériques de travail, ...

- Activités transverses : formation à des logiciels, animation de réseau d'experts, études, rédaction de position papers, ingénierie des exigences et qualification, dépôt de brevets ...

Mes points forts : la créativité comme forme de leadership, la méthode et le sens de l'organisation.

Dans mon travail, j'aime créer, améliorer, conseiller, orienter, mais aussi organiser et trouver les synergies. C'est un vrai challenge que de croiser et intégrer les dimensions marketing, métier, stratégie, RH, technique ou projet, pour construire une vision à partager. L'expérience apprend à mieux gérer la complexité.

L'expérience apprend aussi à mieux se connaître et à prendre du recul : ce que je recherche, c'est de parvenir à travailler efficacement ensemble, avec toujours cette intention d'apporter ou de trouver un œil neuf et de maintenir stimulés les acteurs. L'information et les idées, c'est fait pour être partagé : leur pouvoir est relatif et éphémère. C'est la vision qui compte et qui fédère. Et c'est la résultante des visions individuelles qui fait la force et l'agilité d'une communauté.



Mes compétences :

Animation

Conception

Conduite de projet

Coordination

Créativité

Formation

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Organisation

Qualification