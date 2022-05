Zaoui LAETITIA

Ainsi qu’il ressort de mon curriculum vitae, j’ai eu l’occasion d’exercer plusieurs fonctions à caractère commercial et dans la communication aussi bien en France qu’à l’étranger . Dynamique, aimant les relations humaines et bénéficiant d’une capacité à m’adapter aux situations nouvelles, je suis persuadée que je pourrais rapidement m’intégrer à votre équipe et vous donner toute satisfaction.



En outre pour des raisons familiales, j’ai effectué de nombreux longs séjours à l’étranger (Maroc, Afrique du Sud, Japon) qui m’ont permis d’apprendre un certain nombre de langues étrangères (arabe, anglais, japonais).



Je reste à votre disposition pour un eventuel entretien qui vous apporterait tout renseignement complémentaire.