Zaratou YADA

Bénéficiant de plus de 17 ans d'expérience professionnelle, dont quatre (4) ans en tant que secrétaire bilingue, puis Responsable des finances et de l'administration, et plus de 13 ans consacrer à délivrer des services en ressources humaines aux salariés dans le secteur privé et les ONG internationales, Mme Yada a développé une expertise dans différents piliers des ressources humaines. Son expérience inclut l’appui conseil et les prestations de service RH à un niveau stratégique et opérationnel.

Dans le cadre de son travail en tant que HR services Center Manager basé à Dakar au bureau Régional Afrique de l’Ouest et du Centre chez British American Tobacco, elle a réussi à mettre en place et former une équipe de cinq (5) cadres RH et a contribué au développement d’un système et à l’élaboration d’outils pratiques pour une gestion efficiente et efficace des ressources humaines et de l’administration.

Dans la position de Régional HR Manager West & Central Africa à la SNV (Organisation Neerlandaise de Développement), Mme Yada a travaillé à distance avec une équipe de neuf (9) Responsable Ressources Humaines pays (HR Officers) et a collaboré avec des employés de diverses cultures, leur fournissant les ressources nécessaires pour leur permettre de réaliser avec succès leurs objectifs.

Dans sa position actuelle de Country HR Manager à Plan International Burkina, Mme Yada assure la gestion du département RH et fournit des services en RH à près de 150 staff. Avec son équipe, elle a réussi à réorganiser tous les documents et les dossiers du personnel ainsi que les archives relatives au département des ressources humaines et à mettre en place une bonne procédure des recrutements. Elle a en outre contribué à améliorer le système de gestion des performances en qualité et en quantité et vient de conduire avec succès un processus de changements organisationnels.

Mme Yada est titulaire d’un certificat de Maîtrise en Sciences et Techniques en Management de l’entreprise, d'un certificat de maitrise en langue anglaise, et d’un diplôme en secrétariat bilingue. Elle possède en outre plusieurs certificats professionnels en finance et comptabilité, gestion de projet et des attestations de formations diverses… Elle parle couramment le français et possède une connaissance pratique de la langue Anglaise



Mes compétences :

Audit Organisationnel, recrutement, remuneration,

budgets