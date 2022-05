Je me suis lancée dans le domaine du webdesign en 2006. Ayant suivie une formation de 3 ans au Réseau à Charleroi après une qualification dans la bureautique, j’ai décidé d’étendre mes connaissances à travers ma passion qui est la créativité au sens large dans l’aspect du visuelle. Mon expérience professionnelle des stages m’ont ouverts de nombreuses opportunités tant dans la connaissance technique que dans la créativité.



Continuellement à l’affût des nouvelles tendances en matière de graphisme et de création, je suis à même de concevoir votre image de marque et de vous conseiller quant au choix de ses supports.

M’adaptant aisément aux nouvelles techniques de création, je reste polyvalente dans plusieurs domaines afin de finaliser un projet complet.



Mes compétences :

Photoshop CS5, Illustrator CS5, Imageready CS2, Dreamwaever CS5, Flash CS5, Fireworks, Swish Max. CMS (Joomla, wordpress, drupal), HTML5 (CSS), PHP, Javascript (Jquery)