'ai une expérience de 7 ans en banque d'investissement et en corporate, en back office et middle office en porduits dérivés titres et cash produit de dette. ainsi que des systemes d'application tel que KTP, Swift net, Murex , Summit



Mes compétences :

ACCESS

KTP

KONDOR

MUREX

VBA

COMPTABILITE

SUMMIT

INTELLIMATCH

ISDA

FOREX

SWIFT NET

OPEN LINK

derivatives

IAS 39

EMTN