Zazah LAURENT

TMA,AMOA,PMO, Qualité, Validation,Test,Recette

- Etude préalables des spécifications

- Validation des spécifications

- Suivi des projets et contrôle des livrables

- Assitance au pilotage du portefeuille projet

- Allocation des ressources

- Supervision du tableau de bord et du reporting

- Qualité, Process, Méthode

- Activité V&V (Vérification et Validation)

- Elaboration de stratégie de recette

- Rédaction des scenarios de tests

- Planification et réalisation des campagnes de test

- Validation des corrections et des évolutions des nouvelles versions.

- Identification, analyse et remonte des anomalies

- Rédaction de compte rendu de test

- Support aux responsables MOE

- Assurer le maintien du roadmap (Mise en Intégration, Validation et Production)

- Assistance à la mise en production

- Gestion de changement (Suivi de cycle de vie des changements)

- Gestion des incidents (Incident Manager et Support Niveau 2)

- Identification des axes d’amélioration et aide au partage des bonnes pratiques





Mes compétences :

Quality assurance

BMC ITSM7

JAVA / J2EE

HP Quality Center

Gestion de projet

ITIL

Test manager

.NET

C++

Business intelligence