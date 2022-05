Zele GERALDINE

Originaire de Marseille, j'ai fais mes études à Chambéry pendant 3 ans. j'y ai eu une vie très très riche en apprentissage, en émotion, en rencontre. Une ville et une école à taille humaine qui m'ont aidé à grandir. Par la suite, dans le cadre d' un stage, je suis partie 5 mois au Mexique. Je voulais apprendre l'espagnol sachant que mes langues vivantes étaient anglais et allemand. Et me revoilà à Marseille, autodidacte en espagnol, merci Mexico!!!!

1 ans plus tard je faisais mes débuts chez BizzBee!!!!