Zélia RANDON

Volontaire, autonome, dynamique, je suis passionnée par mon métier, mais aussi par le marketing et la communication.



Je suis Community Manager et Content Strategist depuis 6 ans, je bénéficie d'une excellente maitrise des réseaux sociaux. J'ai forgé mon expérience auprès de clients très différents et je m'épanouis aujourd'hui avec de nouveaux défis.



Mes compétences :



COMMUNITY MANAGEMENT - CONTENT STRATEGIST :



Mise en place de stratégies online

Elaboration de ligne éditoriale et calendrier de contenus.

Production de contenus (blogs, visuels)

Animation de réseaux sociaux

Veille et reporting.

Mise en place de partenariats

Relations blogueurs

Veille e-réputation



LOGICIELS/OUTILS MAITRISES :



Suites Office, MacOS / Word,PowerPoint,Excel / Pages,Numbers,Keynote / Chrome,Firefox,Safari / Photoshop / Google Analytics

Facebook / Twitter / Instagram / Linkedin



Speak English and French.



Rédaction web

Community management

Veille concurrentielle

Reporting