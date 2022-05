Après un Master 1 - Marketing option Stratégie et Innovation des marques à l'INSEEC Business School Paris, j'effectue une année de césure afin de consolider mes connaissances dans ce domaine.



Je possède par ailleurs des compétences en Finance et Comptabilité grâce à l'obtention d'un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations.



Ce double cursus me permet d'être polyvalente et de mieux appréhender l'ensemble de la fonction Marketing.



Dynamique et rigoureuse, j’ai le sens des responsabilités, le goût des initiatives et du travail en équipe.



Zélie Gostin



Mes compétences :

Réseaux sociaux

SAP

Microsoft office

Windows Live Movie Maker

Internet

Sphinx

Comptabilité

Marketing

Communication

Vente

Commerce