Zélie LAINÉ

Etudiante en BTS négociation relation client, je souhaite intégrer après l'obtention de mon diplôme en juin 2015, une licence en alternance Traiteur événementiel et banqueting à vocation international . En effet, j'aime le milieu de l'événementiel et ai une expérience dans ce domaine puisque j'ai effectuée mon stage d'une durée de deux ans au sein d'une entreprise événementiel culinaire de cuisines mobiles et modulables. J’ai également pu découvrir les prestations qu’offre un traiteur haut de gamme grâce à différents extras effectués auprès de traiteurs tels que Saint Clair à Paris, Messieurs Loison et Ménard dans le Calvados. L’aspect créatif et personnalisé de chaque prestation est, à mon sens, motivant et enrichissant. Ces expériences m’ont permis de découvrir ce milieu et de développer un excellent relationnel, un sens de l’organisation et une capacité d’investissement personnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising