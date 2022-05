Zembalacultur ASSOCIATION

ZEMBALACULTUR



ZEMBALACULTUR est une jeune association Burkinabè à but social, apolitique, culturel et non lucratif dont le siège se situe à Ouagadougou au Burkina – Faso. loi n° 10/92/ADP du 15 décembre 1992.

Elle œuvre pour la sauvegarde, la promotion du patrimoine culturel et la défense du secteur des arts.



L’esprit de ZEMBALACULTUR remonte en 2010 suite à un projet de MONDOBLOG, de l’atelier des médias de RFI. De façon précise et concise, il a pour objectif premier de valoriser le patrimoine culturel à travers des activités évènementielles; artistique, touristique et de défendre le secteur des arts en soutenant les projets des artisans.

Il a également une politique participative au développement socio-économique par le soutiens des projets des artisans afin de promouvoir une économie solidaire.

- La réinsertion sociale des personnes défavorisé, les orphelins, par la formation aux arts des métiers.

- L'éveil artistique pour les tout petit

- Des spectacles culturel pour la cohésion sociale,

- L'échange des cultures



ZEMBALACULTUR est ouvert, attentif à toutes propositions d’échange inter-culturelle, de partenariat, de projets, et d’idées.







http://zembalacultur.mondoblog.org

zembalaculture@gmail.com

Ouagadougou, Burkina Faso



OUVERT A TOUTE ET A TOUS.



Mes compétences :

Eco conception

Organisation

Tourisme