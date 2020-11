Zerroug BEN SALAH

Formation



2010 – 2011 :

Master 2 informatique réseaux (Recherche), UPMC (en cours)

Works: - Economie d’énergie dans les réseaux de capteurs

- Recovery after failure in SEATTLE

- Mécanisme de reprise après panne dans SEATTLE



2007 - 2008 :

Master 1 informatique, Université de Paris Sud, Orsay



2006 – 2007 :

Ingénieur d'état en informatique (industrielle) UMKB - Algérie

Works : - Etude comparative des différents protocoles de routage des réseaux mobiles Ad Hoc (MANET)



2001 - 2002 :

Baccalauréat Sciences exactes (sciences mathématiques), mention assez bien



Expériences professionnelles



2008 - 2009:

Ingénieur en informatique, développeur des sites web, GARENNE INFORMATIQUE



Compétences et connaissances langages de programmation:

C, C++, Turbo Pascal, Java, Ada, Assembleur (8086), Mathlab, Maple



Outils de développement :

C++ Builder, Delphi, Visual C++, Visual J++



Logiciels utilisés:

Dreamweaver, Namo Web, Flash, Borland, JDK, SDK, Mathlab, MySQL, C++ Builder, Visual Studio (VC++), Word, Excel, PowerPoint, PhotoShop, FrontPage, Outils de Virtualisation

Création et hébergement des Sites Web Dynamiques/Statiques :

Dreamweaver, Photoshop, flash MX, SWISHMax, PHP et Java Script, HTML, PHP, Namo Web, FrontPage



SGBD:

SQL SERVER, MySQL, Access



Réseaux :

Ethernet, Norme OSI, TCP/IP, Réseaux Mobile (Ad Hoc-MANET), Installation et Configuration des Réseaux Locaux, supervision des réseaux



Simulateurs réseaux :

TinyOS, Network Simulator (NS-2), GloMoSim



OS:

Linux (base), UNIX, Administration NT, VMWARE VirtualBox de Sun MS, Cygwin sous Windows (2000/Server/XP/Vista/7)



Connaissances générales :

Gestion de projets informatiques, recherche opérationnelle, Sécurité des systèmes d’information, analyse de données



Langues: Français, Anglais, Arabe



Mes compétences :

Linux

JavaScript

Informatique

Gestion de projet

PHP