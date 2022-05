Zestformation RESTAURATION

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Henry Ford



ZESTFORMATION EST UN ORGANISME DISPENSANT DE NOMBREUSES FORMATIONS ET SPECIALISTE DE L' ACCOMPAGNEMENT DU SECTEUR " RESTAURATION COMMERCIALE ET RESTAURATION COLLECTIVE. "



Nous sommes également déclaré et enregistré au répertoire ROFHYA auprès de la DRAAF Rhône alpes sous le numéro 820150272013. Ce n° ROFHYA permet à ZEST FORMATION de vous délivrer une attestation de formation spécifique validant votre formation en hygiène alimentaire obligatoire pour les établissements de la restauration commerciale.



Quels sont nos objectifs ?



Avant tout, votre réussite !



Notre but : vous offrir le meilleur accompagnement et une formation qui corresponde à vos besoins qu’elle que soit vos spécificités dans le domaine de la restauration commerciale (restauration traditionnelle, gastronomique ,cafétéria, restauration rapide) ou collective (collectivité territoriale, hospitalière ,SRC).



Nos formations s’effectuent en groupe ou également «sur demande» à votre domicile, dans votre établissement pour vous proposer des solutions concrètes (reprise d’activité, contrôles vétérinaires, principe de marche en avant, étude de faisabilité, sécurité alimentaire et des personnes etc..) ou simplement pour une question de confort (demande d’un groupe, d’une association pour un apprentissage culinaire ou théorique particulier, attentes individuelles, mobilité réduite ou lieu et dates de stages trop éloignés).



Nous organisons également des cessions ouvertes pour les amateurs de cuisine et demandeurs d’emplois qui souhaitent enrichir leurs compétences en cuisine ou passer un concours de la fonction publique d’état ou territoriale.



Nos compétences et notre spécialisation en restauration vous garantissent la réactivité, l’expertise et l’ accompagnement que vous souhaitez quel que soit votre niveau (débutant ou confirmé).



Mes compétences :

Conseil en management

Formation continue

Formation professionnelle

Cuisine gastronomique

cuisson basse température

formation nutrition

formation patisserie

HACCP

Prévention des risques

Cuisine

créativité culinaire

formation entretien des locaux

Hygiène des aliments

formation hygiène alimentaire restaurant