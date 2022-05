À la recherche d'un poste comme développeur de .NET ou Mobile(Window Phone) ou développeur WEB(PHP ou ASP.NET).



Travailleur et volontaire, particulièrement intéressé par le domaine Mobile développement et JEE, .NET(C#/ASP.NET), j'aimerais approfondir d'avantage mes connaissances dans ces domaines et ainsi contribuer au développement et à la réussite de vos projets.



Mes compétences :

Microsoft .NET Technology

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

Java

C Programming Language

Visual studio

MVC

WPF

Git

Maven

MVVM

Windows Phone