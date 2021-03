Zohra OUAKED

Accompagne les entreprises et plus spécifiquement les dirigeants et responsables de service à prendre les décisions les plus appropriées pour mener à bien leurs projets de transformation, de croissance, d'amélioration continue ou de changement vers l'excellence opérationnelle, entre autres opportunités de progression. Cet accompagnement peut se faire sous forme dun coaching individuel ou collectif, ou en réalisant une mission à plus ou moins longs termes au sein de lentreprise : remplacement durgence, partage de missions stratégiques, définition de poste, etc. Chaque entreprise est uniquement, cest pourquoi laccompagnement sera toujours défini « sur mesure ».



Compétences :

#Management #Leadership #Gestion de conflits #Résistance au stress #Capacité dadaptation #Sens de la communication #Sens du relationnel #Ouverture desprit #Empathie #Coaching