√ Plus de onze (11) années d'expérience dans les plates-formes et infrastructures Avaya, depuis 2007, notamment Avaya IP Office et Avaya Aura Communication Manager.

√ Concevoir, développer, mettre en œuvre, entretenir et améliorer les réseaux, systèmes et équipements de télécommunication.

√ Fournir une analyse détaillée des réseaux et équipements de télécommunication existants et identifie les possibilités d'amélioration tout en maintenant une efficacité et une disponibilité maximales pour toutes les infrastructures de télécommunication.

√ Fournir une prise en charge progressive des technologies complexes de téléphonie IP et de centre d'appels, ainsi que le développement de technologies vocales nouvelles et/ou améliorées, tout en maintenant l'infrastructure de téléphonie mondiale existante.

√ Réalisation des offres techniques et commerciales pour les PME sur la demande de la téléphonie en TDM, IP où hybride, basée sur la technologie Avaya IP Office et Avaya Aura Communication Manager.

√ Administrer et entretenir le matériel de télécommunication, les logiciels y compris de la taxation et autres périphériques en réseau.

√ Installer, administrer les circuits vocaux E1/T1, PRI/RNIS et CO Trunk.

√ Concevoir et mettre en œuvre de nouvelles technologies de télécommunication pour répondre aux objectifs de l'entreprise.

√ Concevoir et configurer la redondance, résilience, de manière à ce que les services de télécommunication fournis aux clients restent ininterrompus en cas de défaillance.

√ Excellente connaissance des principes de mise en réseau, y compris une compréhension de TCP/IP, des sous-réseaux IP, des VLAN, d'Ethernet, du routage et de Switching, de DHCP, de l’option 242 DHCP, du DNS, de QoS, des Codecs audios et de l’annuaire LDAP.

√ Excellente compréhension des technologies de réseau étendu, telles que MPLS, ainsi que des protocoles SIP et H.323.

√ Expérience pratique de la maintenance préventive, de l'installation/administration des passerelles Avaya G430/G450/G650/G700 et du serveur CM S8300 versions 4.0 à 8.

√ Expérience pratique de la maintenance préventive, de l’installation/administration des unités de contrôle Avaya IP Office IP406v2/IP412/IP500 et IP500v2 (Basic/Essentiel/Preferred/Advanced/Server/Select) Edition, y compris les serveurs (Primary & Secondary) Dell R220/620 et HP DL360 (Server/Select) Edition, versions 3.2 à 11.x.

√ Expérience pratique de la maintenance préventive, de l'installation/administration d'Avaya Voicemail Pro, One-x Portal, One-x Mobile, Equinox, SoftConsole.

√ Expertise de l’ARS (Automatic Route Selection), de l’AAR (Automatic Alternative Routing), des préfixes (Dial Access Codes), y compris le FAC (Feature Access Codes) et le TAC (Trunk Access Codes) d'Avaya Communications.

√ Développer l'analyse des plans de numérotation pour les grands environnements de clients multi-sites ainsi l’interconnexion avec sites distants.

√ Développer la configuration vocale de numérotation d'urgence pour un déploiement sur plusieurs sites.

√ Développer la configuration de la messagerie personnalisable et de la musique d’attente.

√ Concevoir, mettre en œuvre et mettre en réseau des réseaux MPLS pour le trafic audio.

√ Développer la documentation et la formation pour fournir un support vocal de niveau 2.

√ Développer et dispenser une formation pour les utilisateurs finaux.

√ Tester et optimiser des performances et mise en service chez le client.

√ Exécuter des examens et des certifications.

√ Excellentes compétences informatiques dans Word, Excel, Présentation, Project & Visio.



Mes compétences :

PBX

IP

IP Telephony

Interfaces

GSM

CDMA

Audit

Voice Services Management

Media Gateway

Bug Tracking System

Base Station Controller

Panasonic

Alcatel VoIP

Cisco

Avaya