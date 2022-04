En tant qu’expert judiciaire assermenté agréé par les tribunaux; expert en assurance agréé par l’Union Algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance et maîtrisant tout à fait tous les grands aspects du froid industriel, c'est avec intérêt que je désire vous offrir mes services à titre d’expert en Génie Frigorifique.



Mes compétences :

Etablir un rapport sur l’ensemble des constatation

Déterminer la nature et l’étendue des dommages ;

Estimer et/ou évaluer le dommage ;