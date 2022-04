Abdallah AOUICHAT

Bonjour et bienvenue sur mon profil VIADEO !



Je suis actuellement en pleine recherche active d'un nouveau challenge professionnel.

Ethique, proximité, transparence, détermination, rigueur... ; ce sont là les valeurs qui m'ont permis d'évoluer depuis mes débuts en 1990.



Autodidacte, mes différentes expériences opérationnelles m’ont permis d’acquérir des compétences pluridisciplinaires, d’aiguiser mon goût pour les chiffres, de l'analyse à l'expertise, et m’ont rendus surtout très adaptable.



Homme de terrain, pour être au cœur de l'action et pour en comprendre ses problématiques, je sais aussi "prendre de la hauteur pour réfléchir au niveau stratégique pour préparer le moyen et le long terme.



Je me propose donc de vous apporter ma vision opérationnelle et stratégique en menant les équipes et les collaborateurs, vers l’optimisation de leurs potentiels, et le développement de leurs compétences en les fédérant autour d’un projet commun.



Je serais heureux de m’entretenir avec vous pour vous présenter plus en détails mes motivations et discuter ensemble d’un plan de collaboration.



À bientôt



Mes compétences :



Management et Gestion Commerciale :

- Management d’un effectif de 25 personnes (employés et agents de maîtrise) : formation terrain et diffusion des bonnes pratiques, évaluation des compétences, transmission des informations et contrôle de la bonne compréhension, évolution.

- Animation commerciale de 7 Magasins : audit et validation du concept commercial, diffusion et appropriation des directives groupe, contrôle des procédures.



Gestion Economique :

- Etudes et optimisation des ratios : CA, productivité, panier moyen, attribution, écart comptable, masse salariale, absentéisme...

- Réalisation des prévisions mensuelles et planification des ressources nécessaires.

- Gestion des inventaires : réalisation, analyse, validation et plan d’action.



Gestion Humaine :

- Recrutement : mise en place de partenariat (Pole emploi, mission, locale, mairie), campagne d’information (affichage, flyers, job board), sélection des candidatures, entretien, intégration.

- Administration RH : gestion des éléments de la paie, contrats et avenants, promotion, suivi des formations, procédures disciplinaire et de licenciement.



Gestion Stratégique :

- Déploiement de nouveaux concepts.



Commerce :

- Garantie de la bonne application de la politique commerciale et du concept au sein des magasins. Mise en place d'une organisation performante pour favoriser les ventes et optimiser le chiffre d’affaires de mes magasins.

- Gestion

Suivi et analyse des coûts d’exploitation et des différents

résultats des magasins. Anticipation des impacts des opérations commerciales et des futures ventes



Mes compétences :

Directeur régional

Rechercher des emplacements de magasins

Recrutement

Déterminer les objectifs de stratégie

Formation

Gestion budgétaire