Abdallah BENJRADA

Je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d'organisation et ma capacité de travail.



NB : je cherche uniquement du télétravail ( Contrainte familiale )



Mes compétences :

Analyse Fonctionnelle

Conception UML

Java/J2EE

Oracle

Réseaux Informatique

Télécom

Architecture

Gestion

Java 2 Enterprise Edition

UML/OMT

Struts Web Application Framework

Java

Hibernate

Spring Framework

Personal Home Page

JUnit

Enterprise Java Beans

XML

WinDev

SQL

OpenGL

NetBeans

Microsoft Windows

Microsoft .NET Technology

Linux

JavaServer Faces

Java 3D

Java 2 Micro Edition

GSM

ECLiPSe

C++

Apache Maven

ADSL