Abdallah RAISS

Actuellement en 3ème année du cycle d’ingénierie informatique. C’est pourquoi je souhaiterais dans le cadre de mon stage de fin d’étude intégrer une entreprise dans laquelle je pourrais me réaliser professionnellement tout en intégrant le monde de développement informatique. C’est la raison pour laquelle ce serait une aubaine pour moi d’effectuer ce stage dans ce domaine. Dès le mois de Janvier 2018 et pour une période de 6 mois.



Mes compétences :

Créativité

Microsoft Excel

Java

Microsoft Office

Python Programming

Informatique

Mathématiques

Microsoft Word

UML/OMT

MySQL

Java Enterprise Edition

Hibernate

WordPress

Symfony

Spring MCV

Spring Framework

SQLite

REST

JavaScript

Java Swing

HTML

C Programming Language

Apache POI

Ubuntu

ERP Odoo,Urbanisation et SI

Kali linux