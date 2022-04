Abdelaaziz EL BAGHDADI

De formation Animateur Qualité Sécurité Environnement, je me suis spécialisé de par mes stages et expériences professionnelles dans les procédés et analyses appliqués à la qualité des produits.



Motivé et rigoureux, mon vœu aujourd’hui est d'investir mes compétences au profit du développement et de la pérennité de votre entreprise. Mes capacités d’adaptation, mon sens de l’organisation et mon esprit d’équipe me permettront d’être rapidement opérationnel.



Mes compétences :

Norme ISO 9001 V2008

Gestion de la relation client

Automgen

Assurance qualité

Microsoft Excel

OHSAS 18001

Microsoft Word

Animation de réunions

SolidWorks

Minitab

Norme ISO 14001

Microsoft PowerPoint

GMAO