Mustapha ABID

Après une dizaine d'années d'activités essentiellement sur le secteur des industries graphiques, j'ai décidé de suivre une formation d'ingénieur généraliste. Durant cette formation, j'y ai réalisé deux périodes en entreprise. Les objectifs étaient de participer à des plans d'actions d'amélioration de la productivité et des plans d'actions préventives et correctives. Pour ce faire, j'utilise la méthode DMAIC. Il s'agit d'outils d'analyse, de résolutions de problèmes et de créativités en groupe. Je travaillais pour le groupe Alstom sur le projet Régiolis. Actuellement je travaille sur les projets 8HP45 et 8HP50 du site industriel Punch Power Glide Strasbourg. Mes activités sont vastes, du contrôle visuel à utilisation d'un outil de mesure.

En parallèle à cette activité, je travaille également pour la société de transport TNT network people.



Mes compétences :

Qualité

DMAIC