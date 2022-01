Après avoir dirigé et développé pendant plus de 10 ans des PME de transport, j'ai repris et ai terminé avec succès une formation d'Ingénieur Généraliste (Spécialisation : Organisation de la Performance Industrielle).

Contribuer activement à la démarche d'amélioration continue de la Supply Chain et faire progresser les Organisations en optimisant l'existant pour d'atteindre les objectifs fixés, tel sont mes buts.

Homme de challenge, je sais m'adapter et m'intégrer.