Paris - Casablanca - Fes - Rabat



Plus de vingt années d'expérience professionnelle en Call center, en tant que manager m’a permis d'acquérir les connaissances techniques et managériales spécifiques aux métiers de la relation client.



Une récente expérience au Maroc m’a permis de compléter et d’adapter mon management.



Aux différents postes occupés, j'ai pu démontrer mon savoir-faire, mon sérieux et mon efficacité.ainsi que mon sens de l’engagement et des responsabilités





Abdelghani Yembou



Références

Mme P. HEITZ-CASANOVA D.G. Euro-Crm:+33 6 32 64 75 08

M. S. SYLLA Dir. Des Opérations MMA : +33 6 12 38 74 98

M. S. KAHIL Responsable des Opérations: + 33 6 12 25 40 79

M. S. DERRIEN Responsable TMK : + 33 6 63 49 07 03

M.Y.GAUGUET D.G. Externaphone +33 6 29 07 97 23



Mes compétences :

Responsable production

Centre d'appels

Direction générale