Abdelilah BELAHRECH

Abdelilah dispose plus de 7 années d’expérience en qualité de consultant fonctionnel sur des projets d’intégration et de déploiement de Systèmes d’Informations Comptables et Financiers autour de la solution progicielle Oracle eBusiness Suite. Il a ainsi acquis une très bonne connaissance des modules financiers de la solution Oracle.



Rigoureux et à l’écoute des problématiques rencontrées par ses clients, il dispose d’une bonne expertise qui lui a permis de participer à plusieurs déploiements (dont plusieurs déploiements internationaux) ou ajout de modules ou fonctionnalités.



Mes compétences :

Business Intelligence

ITIL

Informatique

Gestion de projet

Oracle

AMOA

Conseil

Conduite du changement

Management

Contrôle de gestion