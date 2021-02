Abdenour HAMMICHE

Je suis titulaire de deux diplôme, MASTER EN GÉNIE CIVIL option MATÉRIAUX ET STRUCTURE et une LICENCE EN GÉNIE CIVIL GENELE délivré par l’université de BEJAIA



Je suis actuel un CADRE a SNC MEHELEB MESSOUD ET FILS, BEJAIA



Je suis chargè d’étude et conception des projet partie génie civil



Planification et suivi des différents projet de réalisation des abris des groupe électrogène, station de relevage des eaux usées station d’épurations a travers territoire national (NORD, SUD, EST et WEST)



Mes compétences :

SAP

Reconnaissance

Autocad