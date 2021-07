Dessinateur projeteur. Plus particulièrement spécialisé en Tuyauterie, chaudronnerie et Installation Générale , j'élabore et mets au point les Schémas, Définition et implantation d’équipements et cheminements des tuyauteries, Réalisation de plans guide de Tuyauterie, supports, charpente, isométrique, etc.



Mes compétences :

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

Construction

DAO

gaz

installation

Layout

Maroc

Métrés

MicroStation

PDS

PID

TUYAUTERIE